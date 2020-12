De Simone: "Una boccata d'ossigeno. Ora pronti per la Ternana" Il vice allenatore dell'Avellino: "La difesa a 4? Dovuta anche alle prerogative del Bisceglie"

Avellino - Bisceglie 4-2, il commento del vice allenatore dei biancoverdi, Domenico De Simone: “Siamo molto felici per la proprietà e per i ragazzi, che se lo meritano. La vittoria è una boccata d'ossigeno in vista della sfida alla prima della classe. L'assetto di oggi è dovuto anche alle prerogative dell'avversario, e abbiamo deciso di tenere una difesa a 4, piuttosto che quella a 3. Devo dire che, tolti gli ultimi minuti, abbiamo concesso poco. Si è verificato quello che ci aspettavamo per non soffrire i tagli dei loro esterni. Il gruppo? ho stretto un bel rapporto con i ragazzi, siamo contenti. Siamo una famiglia e sono felice di lavorare con loro e di guidarli in questo momento. I gol subiti? Siamo arrabbiati per come sono arrivati. Ho sentito Braglia, anche lui ha maldigerito le due reti incassate. Non ci resta che lavorare per migliorare.”