Bisceglie, brutto botta per Spurio. Accertamenti al "Moscati" Nel corso del match con l'Avellino il portiere è rimasto vittima di uno scontro di gioco

Attimi di paura nel corso di Avellino - Bisceglie per l'incidente di gioco occorso al portiere dei pugliesi, Andrea Spurio. Al 72', in occasione del terzo gol dei biancoverdi, l'estremo difensore è stato involontariamente centrato con un calcio tra volto e testa dal compagno di squadra Priola ed è rimasto, intontito, a terra. Condotto oltre la linea di fondo, Spurio ha evidentemente accusato il colpo. Sostituito da Russo, il classe '98, prontamente soccorso dallo staff medico, è rimasto a terra per qualche minuto. Si è, però, reso necessario il trasferimento in autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale “Moscati”. Qui Spurio è stato sottoposto a TAC e un esame maxillofacciale per verificare eventuali conseguenze derivanti dall'impatto che gli ha causato, come prima causa, evidente, un occhio nero. Si attende il responso, ma, nonostante il ragazzo sia ancora dolorante per il trauma, non dovrebbero esserci problemi di sorta. Non è da escludere, ovviamente, la permanenza nel nosocomio del capoluogo irpino per una notte in osservazione, almeno a scopo precauzionale.