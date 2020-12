L'Avellino piange Paolo Rossi: "Indelebili le sue giocate" Il mondo del calcio italiano e internazionale continua a celebrare "Pablito"

Il mondo del calcio piange Paolo Rossi, scomparso all'età di 64 anni. Sui social continuano a susseguirsi i messaggi di cordoglio e che celebrano “Pablito”, eroe azzurro del mondiale 1982. Anche l'Avellino ha voluto ricordarlo con un post a corredo di una foto in cui Rossi, con la casacca del Lane Rossi Vincenza, viene fronteggiato da Salvatore Di Somma. Lui faceva quasi sempre gol ai biancoverdi, ma poco conta di fronte a un campione rimasto pure nel cuore degli irpini e degli appassionati di calcio; di fronte alla storia di un grande bomber, che si è intrecciata con quella dei lupi negli storici anni in Serie A: “È scomparso un altro pezzo di un calcio che probabilmente non tornerà più. Il Pablito Mundial che ha fatto impazzire più volte i supporter biancoverdi durante le gare al Partenio. Ricorderemo i suoi gol nel mondiale di Spagna del 1982, ma anche le sue magnifiche giocate nel nostro stadio”. #PaoloRossi” il messaggio dell'Unione Sportiva a lui dedicato.