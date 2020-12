Avellino - Vibonese, cambia l'orario del calcio d'inizio La Lega Pro ha comunicato la variazione relativa al match in programma il prossimo 23 dicembre

La Lega Pro ha ufficializzato che Avellino - Vibonese, valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C, il cui calcio d'inizio era inizialmente in programma alle 17,30 del prossimo 23 dicembre, prenderà il via a partire dalle 15. Al “Partenio-Lombardi” andrà, dunque, in scena con due ore e mezza d'anticipo l'ultima partita ufficiale del drammatico 2020 che si appresta ad andare in archivio.