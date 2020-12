L'Avellino si fa valere, la Ternana non è lì per caso: 1-2 Vola la capolista umbra. Gol di Vantaggiato, pari di Aloi, doccia gelata al 90' dell'ex Laverone

Non si è capolista, miglior difesa e miglior attacco per caso. La Ternana lo ha dimostrato, nella quindicesima giornata del girone C di Serie C, sbancando il “Partenio-Lombardi” con un gol dell'ex Laverone al 90'. Allo stesso tempo, l'Avellino ha, però, dimostrato che può ritagliarsi un posto tra le prime della classe. Prestazione gagliarda, con Aloi, al 38', che ha replicato al momentaneo vantaggio delle fere, firmato al 9' da Vantaggiato. Per i biancoverdi è maturata la quarta sconfitta nelle ultime sette partite, ma non si può dimenticare che il Covid ha condizionato il recente cammino dei lupi. E mercoledì è di nuovo campionato. Terzo appuntamento di fila tra le mura amiche. Alle 15 la sfida con il Monopoli.

Le scelte iniziali - Non mancano le sorprese su entrambi i fronti. Nell'Avellino, Braglia fa accomodare in panchina capitan Miceli affida le chiavi della difesa a Rocchi e Dossena. In attacco, Santaniello scalza Maniero ed affianca Fella. Solo tribuna per Forte, tornato tra i convocati a distanza di poco meno di due mesi ed in seguito all'infortunio muscolare rimediato nel recupero della prima giornata, contro la Turris. Defendi e Suagher (ko nel pre-gara) nemmeno in panchina con Lucarelli. Non parte titolare Falletti. Partipilo, Palumbo e Furlan agiscono alle spalle dell'unica punta Vantaggiato.

Primo tempo - Un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi e si parte. Avvio di match scoppiettante. Al 4', botta di Proietti dalla distanza. Conclusione centrale, respinta da Pane e prolungata oltre la linea di fondo da Rocchi. Al 6', grande chance per l'Avellino. Ciancio, tutto solo sul secondo palo, colpisce di testa non trovando lo specchio della porta. Gol sbagliato, gol subito. Al 9', azione da manuale avviata da Boben e proseguita da Partipilo, che taglia fuori un Rocchi tutt'altro che reattivo restituendo la palla a Boben; tiro-cross per Vantaggiato che non si fa pregare trovando la correzione vincente eludendo la marcatura di Dossena. L'Avellino accusa il colpo e cerca Fella per scuotersi. Al 23', stoccata dalla distanza, fuori misura. Al 29', cross di Tito dalla sinistra, Fella si tuffa e colpisce con la suola del piede destro, ma non inquadra la porta. Al 36', si rivede la Ternana. Partipilo sfrutta uno scivolone di Luigi Silvestri e si invola verso Pane, ma lo centra. Sulla respinta di nuovo Partipilo calcia, Pane s'oppone e si salva con l'aiuto del palo, ma il gioco era fermo per un fallo sull'estremo difensore. Gol sbagliato e gol subito, la legge si applica ancora ma al contrario. Al 38', il pareggio dell'Avellino. Traversone di Ciancio dalla destra, sul secondo palo tutto c'è Aloi che con un tocco sottomisura, sporco, di controbalzo, fa 1-1. Al 41', Iannarilli esce al limite dell'area con i piedi per anticipare Santaniello lanciato a rete da Aloi. Botta e risposta, prima frazione gradevole. Al 44', punizione di Tito verso il centro dell'area, colpo di testa di Luigi Silvestri e pallone sul fondo. Si va al riposo sull'1-1.

Secondo tempo – Meno intenso l'avvio di ripresa. Al 55' la gara è bloccata e grande attenzione reciproca a non scoprirsi. Al 57', Pane è provvidenziale con una parata super su rovesciata di Vantaggiato, tenuto in gioco da Tito sugli sviluppi di un corner rimesso al centro dell'area. Al 51', dentro Maniero e fuori Santaniello. Al 69', Falletti e Raicevic prendono il posto di Partipilo e Vantaggiato dando idea della qualità e della fisicità che la Ternana può pescare pure dalla panchina. Due giri di lancette più tardi Bernardotto rileva Fella. Al 74' Marco Silvestri, Burgio e Rizzo per D'Angelo, Tito e Adamo. Continua la partita a scacchi tra Braglia e Lucarelli. Il finale di gara è palpitante. Al 77', Aloi sfiora la doppietta cn una punizione dal limite dell'area di rigore, calciato sul palo di Iannarilli, che vola e devia in angolo con un gran colpo di reni. Al 78', Maniero rientra in campo dopo averlo abbandonato per infortunio e deve stringere i denti per andare fino in fondo. Dentro Paghera per Furlan e Bergamelli per Proietti. All'81', Falletti fa vedere che è di due, non una categorie superiori. Falletti porta a spasso la difesa e prova il destro a giro, di un nulla alto sull'incrocio dei pari. All'86' ci prova Paghera: conclusione centrale, para Pane. All'87', botta da fuori di Bernardotto, conclusione deviata in angolo. Brividi senza soluzione di continuità. All'88',Avellino vicino al 2-1. Angolo dalla sinistra, arriva in corsa Luigi Silvestri che colpisce al volo e non trova la porta per un nulla. La doccia gelata arriva al 90'. Pane si supera su Falletti, ma è tutto facile per Laverone, tap-in a porta vuota. L'ex biancoverde esulta togliendosi la maglia e viene ammonito. Cinque minuti di recupero. All'ultimo i lupi chiedono un calcio di rigore, ma l'arbitro Vigile della sezione di Cosenza lascia correre.

Il tabellino.

Avellino - Ternana 1-2

Marcatori: pt 9' Vantaggiato, 38' Aloi; st 45' Laverone.

Avellino (4-4-2): Pane; Ciancio, Rocchi, Dossena, L. Silvestri; Adamo (29' st Rizzo), Aloi, D'Angelo (29' st M. Silvestri), Tito (29' st Burgio); Fella (26' st Bernardotto), Santaniello (16' st Maniero). A disp.: Pizzella, Leoni, Miceli, Nikolic. All.: Braglia.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Russo, Boben, Salzano; Damian, Proietti (34' st Bergamelli); Partipilo (38' st Peralta), Palumbo (24' st Falletti), Furlan (33' st Paghera); Vantaggiato (24' st Raicevic). A disp.: Vitali, Ferrante, Torromino, Ndir, Onesti. All.: Lucarelli.

Arbitro: Vigile della sezione di Cosenza. Assistenti: Vitali della sezione di Brescia e Salvalaglio della sezione di Legnano. Quarto ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.

Note: Ammoniti: Proietti, Dossena e Boben per gioco falloso. Laverone per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-5. Recupero: pt 1', st 5'. Gara a porte chiuse.