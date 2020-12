Avellino - Ternana 1-2, le pagelle Aloi da applausi, Pane risponde "presente". Rocchi macchinoso in occasione del gol di Vantaggiato

Marcatori: pt 9' Vantaggiato, 38' Aloi; st 45' Laverone.

Avellino (4-4-2): Pane 6.5; Ciancio 6, Rocchi 5, Dossena 6, L. Silvestri 5.5; Adamo 5.5 (29' st Rizzo 6), Aloi 7, D'Angelo 6 (29' st M. Silvestri 5.5), Tito 6 (29' st Burgio 6); Fella 6 (26' st Bernardotto), Santaniello 6 (16' st Maniero 6). A disp.: Pizzella, Leoni, Miceli, Nikolic. All.: Braglia 6.5.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli 6.5; Laverone 6.5, Russo 5.5, Boben 6.5, Salzano 5.5; Damian 6, Proietti 6 (34' st Bergamelli 6); Partipilo 6 (38' st Peralta sv), Palumbo 5.5 (24' st Falletti 7), Furlan 5.5 (33' st Paghera 6); Vantaggiato 6.5 (24' st Raicevic 6). A disp.: Vitali, Ferrante, Torromino, Ndir, Onesti. All.: Lucarelli 7.

Arbitro: Vigile della sezione di Cosenza 6.5. Assistenti: Vitali della sezione di Brescia e Salvalaglio della sezione di Legnano 6 e 6. Quarto ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.

Note: Ammoniti: Proietti, Dossena e Boben per gioco falloso. Laverone per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-5. Recupero: pt 1', st 5'. Gara a porte chiuse.