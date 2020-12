Avellino senza pace, anche Maniero tornerà nel 2021 L'attaccante si è infortunato al ginocchio sinistro. Infermeria, fari puntati su tre biancoverdi

L'Avellino, reduce dalla battuta d'arresto casalinga con la Ternana (1-2), è già proiettato al recupero della gara valida per il recupero dell'undicesima giornata del girone C di Serie C, contro il Monopoli, in programma mercoledì prossimo, al “Partenio-Lombardi”, con calcio d'inizio alle 15. Terza gara interna consecutiva per i lupi, che non potranno contare per i prossimi 20 giorni su Maniero. L'attaccante, subentrato nel corso della sfida con le fere, ha denunciato dolori al ginocchio sinistro ed è rimasto in campo, a sostituzioni esaurite, per evitare l'inferiorità numerica. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in giornata hanno evidenziato lo stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Scongiurata l'ipotesi di una rottura, che avrebbe potuto comportare la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico con tempi di recupero, ovviamente, ben più dilatati. Capitan Miceli, tenuto, invece, precauzionalmente a riposo per un fastidio al flessore della coscia destra, potrebbe essere nuovamente risparmiato in vista della trasferta di domenica prossima, al “San Nicola”, contro il Bari. Da valutare, infine, la disponibilità di Errico e l'impiego di Forte, tornato nell'elenco dei convocati a distanza di quasi due mesi dall'infortunio muscolare subito contro la Turris, che ieri si è accomodato in tribuna.