Avellino - Monopoli, le probabili formazioni Zero alibi per i calciatori biancoverdi, vittoria d'obbligo contro i pugliesi di Scienza

Avellino - Monopoli, recupero dell'undicesima giornata del girone C di Serie C. La parola torna al campo, con l'auspicio che le energie nervose dei calciatori dell'Avellino, soprattutto di alcuni, siano unicamente indirizzate e spese sul rettangolo di gioco, dopo una serie di stucchevoli mal di pancia, davanti a microfoni e taccuini, e post su Instagram. Atteggiamenti, ingiustificatamente snob, che sono l'antitesi del vero spirito che, nella storia, ha caratterizzato chi indossa la maglia biancoverde. Gente battagliera, con la feroce voglia di farsi valere ed affermarsi e non impegnati in una caccia al nemico o all'alibi, indicativa di una scarsa personalità incompatibile con il far parte di un gruppo che punta a occupare una delle prime cinque posizioni di classifica.

Si gioca ogni tre giorni ed è oggettiva l'impossibilità di allenarsi. Di fronte a un calendario spietato bisognerebbe conquistare la fiducia della piazza e portarla dalla propria parte, anche per renderla più tollerante rispetto a passi falsi, già cinque in campionato, che il Covid ha chiaramente favorito. Ma se Braglia, dall'alto della sua esperienza e con condivisibile onestà intellettuale, lo sa bene ed ha, non per caso, condannato rigurgiti di malessere che denotano una grossolana e preoccupante mancanza di autocontrollo, evidentemente non è così per chi, anziché fare mea culpa e concentrarsi sulle gare, su cosa fare per correggere lacune e svarioni, ha preferito rivolgere la propria attenzione su aspetti che, per un professionista, dovrebbero essere parte del gioco e marginali. E, allora, vittoria d'obbligo contro il Monopoli. Senza “se” e senza “ma”. Non c'è isteria che tenga. Gli obiettivi vanno centrati. Senza più attenuanti. Spazio all'impazienza.

Capitolo formazioni. Braglia, in attesa di rinforzi dal mercato, che si concentreranno in difesa (potrebbe essere parzialmente rivoluzionata con l'arrivo di due pedine), e a centrocampo (è fatta per Bruccini), dovrebbe confermare per la terza partita di fila il 4-4-2. Dossena è in vantaggio su Rocchi per affiancare Miceli, che sembra destinato a rientrare dopo essere stato tenuto cautelativamente a riposo in occasione della sfida culminata nel k.o. casalingo (1-2) con la Ternana. A centrocampo, probabile staffetta tra Marco Silvestri e D'Angelo mentre sulla destra Rizzo può far rifiatare Adamo. Ballottaggio tra Tito e Burgio sull'out mancino. Bernardotto è in vantaggio su Santaniello per affiancare Fella in attacco.

Se Atene piange, Sparta non ride. Il Monopoli di Scienza, da rivelazione dello scorso campionato, ha pagato un dazio non inferiore all'Avellino per la pandemia, perdendo più terreno di quello che, in condizioni di normalità, avrebbe verosimilmente perso. A quota tre le striscia, aperta, di sconfitte consecutive. Modulo 4-3-1-2. Squalificati Arena e Paolucci, riecco Giorno. Fuori Nicoletti, infortunato, e Montero per scelta tecnica. In dubbio Giosa. Lombardo e Tazzer in corsa per una maglia da titolare sull'out destro.

Le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 15)

Avellino (4-4-2): Pane; Ciancio, Miceli, Dossena, L. Silvestri; Rizzo, Aloi, M. Silvestri, Tito; Fella, Bernardotto. A disp.: Leoni, Pizzella, Rocchi, Nikolic, Adamo, Burgio, D’Angelo, Santaniello, Mariconda. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Errico, Laezza.

Ballottaggi: Miceli - Rocchi: 55% - 45%; Bernardotto - Santaniello: 55% - 45%; Tito – Burgio: 51% - 49%.

Diffidati: Aloi, Ciancio.

Monopoli (4-3-1-2): Pozzer; Tazzer, Sales, Giosa, Mercadante; Lombardo, Giorno, Zambataro; Vassallo; Starita, Samele. A disp.: Menegatti, Oliveto, Bastrini, Fusco, Arlotti, Piccinni, Antonacci, Nina, Rimoli, Guiebre, Marilungo, Santoro. All.: Scienza.

Squalificati: Arena, Paolucci.

Indisponibili: Nicoletti, Montero.

Ballottaggi: Giosa - Bastrini: 51% - 49%; Lombardi - Tazzer: 51% -49%.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Virgilio della sezione di Trapani. Assistenti: Niedda e Gianluca D’Elia della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale: Pashuku della sezione di Albano Laziale.