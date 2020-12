Avellino, ok la reazione è giusta: 4-0 al Monopoli Bernardotto, D'Angelo (su rigore) e Dossena: 3-0 al 16'. Chiude i conti Fella. Lupi quinti

L’Avellino riscatta la sconfitta al novantesimo contro la capolista Ternana asfaltando, con una prova intrisa di grande determinazione e un perentorio 4-0, un Monopoli in evidente difficoltà. Lupi avanti di tre gol dopo solo 16 minuti (Bernardotto, D’Angelo su calcio rigore e Dossena). Poker calato dal subentrato Fella sul finire del match. Smaltito l’ultimo dei recuperi accumulati. Si riparte dal quinto posto in classifica, in condominio con il Foggia, in direzione del rush finale del 2020, che si articolerà con la trasferta a Bari (domenica, ore 15) e un nuovo turno casalingo infrasettimanale (mercoledì, ore 15), contro la Vibonese.

Le scelte iniziali - Braglia adotta per la terza partita di fila il 4-4-2. In difesa, come nelle attese, Dossena scalza Rocchi, in grande difficoltà nelle ultime partite, e affianca capitan Miceli, al rientro dopo un turno di riposo a scopo precauzionale. Confermato in blocco il centrocampo opposto domenica scorso alla Ternana. In attacco, fuori a sorpresa Fella. Santaniello e Bernardotto compongono il tandem d’attacco. Si rivede Forte in panchina. Scienza risponde con un 3-5-2. Nelle retrovie, Bastrini gioca al posto di Giosa, non al top, con Sales e Mercadante ai suoi lati. Marilungo viene preferito a Starita ed è il partner di Samele nel reparto avanzato.

Primo tempo - Avvio di gara bruciante dell’Avellino. Al 4’, cross di Ciancio e tentativo di rovesciata di D'Angelo, che non trova l’impatto con il pallone; al 6’, altra rovesciata di Adamo, che rimette in mezzo per Santaniello. Il suo colpo di testa è facile preda di Menegatti. Scricchiola la difesa pugliese, travolta da tre gol a stretto giro di posta. Al 10’, Tito cede il pallone a Santaniello, bravo a tagliare verso il centro, di gran carriera, e a servire l’accorrente Bernardotto con un passaggio filtrante. L’ex Vibonese, arriva a rimorchio come un treno, non ci pensa su due volte e apre il piattone destro che si spegne sul secondo palo, in fondo al sacco; al 12’, calcio di rigore per fallo di mano di Zambataro su spiovente dalla sinistra di Tito, trasformato un giro di lancette più tardi da D’Angelo, che festeggia il quarto centro in biancoverde incrociando il destro rasoterra; al 16’, ancora il velluto sul sinistro di Tito, che pennella un calcio d’angolo sulla testa di Dossena, alla prima gioia con la maglia dei lupi con un perfetto terzo tempo e annessa incornata risolutiva. Tre reti in sette minuti e, al 23’, l’Avellino si affaccia ancora dalle parti dell’estremo difensore dei gabbiani con un tiro dalla distanza di Santaniello, bloccato in due tempi. Al 25’, prosegue il monologo dell’Avellino, ferocemente motivato dalla guida di Braglia dalla panchina e con i rincalzi partecipi allo sviluppo del gioco. Punizione insidiosa di Aloi da posizione defilata. Il pallone filtra tra le gambe di compagni e avversari e per poco non beffa Menegatti, che si salva in presa bassa. Al 27', negato un calcio di rigore all’Avellino. Altro maldestro tocco di mano, stavolta di Tazzer, ma l’arbitro Virgilio della sezione di Trapani fa cenno di proseguire. Una sola squadra in campo. Scienza è sconfortato mentre vede materializzarsi la quarta sconfitta di fila. Al 34’, primo e unico segnale di vita nel primo tempo del Monopoli. Punizione dai venticinque metri, posizione centrale, di Lombardo. Adamo devia la traiettoria in barriera e il pallone finisce sul palo alla sinistra di Pane, ormai fuori causa. Allontana la difesa irpina. Al 42’, Avellino per l’ennesima volta pericoloso. Adamo ci prova, tiro ribattuto, Aloi addomestica la sfera e la calcia di poco alto sulla traversa. Il finale di frazione è in crescendo. Al 44’, Bernardotto semina il panico sulla sinistra, si beve Sales e calcia forte, ma centrale. Menegatti respinge. Sul prosieguo dell'azione conclusione a giro di Santaniello, pallone sul fondo. Applausi. Al 45’, cross di Tito dalla sinistra, destro al volo di Santaniello. Coordinazione perfetta, ma palla alta.

Secondo tempo - Si riparte senza cambi. Il Monopoli carica a testa bassa cercando il guizzo per riaprire i giochi. Al 49’, Marilungo prolunga di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma nessuno segue la traiettoria. Al 51’, Zambataro va via sulla sinistra e appoggia al centro dell'area. Samele calcia in curva. Al 52’, primo cambio della partita. Dentro Rizzo, fuori Adamo. Due giri di lancette più tardi Scienza getta nella mischia Guiebre e Antonacci per Mercadante e Zambataro. Al 57’, Monopoli vicino al gol. Samele controlla la sfera a centro dell'area, evita l'intervento di Dossena e calcia in porta con un tiro di a giro di sinistro. Pane è provvidenziale. Colpo di reni e palla smanacciata sopra la traversa. A spegnere le residue velleità di rimonta è Tazzer, che, al 59’, rimedia il rosso diretto per un brutto fallo da tergo, a centrocampo, su Santaniello. Monopoli in dieci. Arlotti per Marilungo, Scienza prova a limitare i danni. Al 63’, Santaniello calcia al volo di prima intenzione, ma non inquadra la porta. Poi, al suo posto fa il suo ingresso Fella per Santaniello. Rifiata l’ex Picerno in vista della trasferta di domenica a Bari. Un colpo di testa di Bastrini, facile preda di Pane (69’), e una punizione di poco alta rispetto all’incrocio dei pali alla sinistra di Menegatti, al 72’, scandiscono i ritmi compassati di una partita ampiamente segnata. All’87’, Fella, che pure all’82’ si era reso pericoloso con una staffilata dalla distanza, si prende la palma di miglior marcatore dell’Avellino realizzando il quinto gol stagionale, contro la sua ex squadra. Azione personale di Bernardotto, deviazione sfortunata di Bastrini, l’attaccante non perdona a due passi da Melegatti scaricando in rete. Finisce così, 4-0 e partita senza storia al “Partenio-Lombardi”.

Il tabellino.

Avellino - Monopoli 4-0

Marcatori: pt 10’ Bernardotto, 13' D'Angelo (rig.), 16' Dossena; st 43' Fella.

Avellino (4-4-2): Pane; Ciancio, Dossena, Miceli (32' st Rocchi), L. Silvestri; Adamo (7' st Rizzo), Aloi, D'Angelo (32' st M. Silvestri), Tito (32' st Burgio); Santaniello (19' st Fella), Bernardotto. A disp.: Pizzella, Forte, Bruzzo, Nikolic. All.: Braglia.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Sales, Bastrini, Mercadante (9' st Guiebre); Tazzer, Lombardo, Giorno, Piccinni (42' st Nina), Zambataro (9' st Antonacci); Samele, Marilungo (15' st Arlotti). A disp.: Oliveto, Pozzer, Starita, Giosa, Fusco, Vassallo, Santoro. All.: Scienza.

Arbitro: Virgilio della sezione di Trapani. Assistenti: Niedda e Gianluca D’Elia della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale: Pashuku della sezione di Albano Laziale.

Note: Espulso: al 14' st Tazzer per gioco falloso. Ammoniti: Menegatti e Scienza per proteste; Zambataro, Sales, Miceli, Scienza e Giorno per gioco falloso. Angoli: 6-2 per il Monopoli. Recupero: pt 2'; st 3'. Gara a porte chiuse.