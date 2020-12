Braglia: "Abbiamo trovato degli equilibri su cui lavorare" Avellino - Monopoli 4-0, il tecnico: "Da gennaio ci alleneremo con continuità. Ora sotto col Bari"

Avellino - Monopoli 4-0, il commento del tecnico dei biancoerdi, Piero Braglia: “Nelle ultime 3 partite la squadra ha fatto buone gare, compresa quella persa con la Ternana. Oggi l'atteggiamento iniziale è stato ottimo. I ragazzi stati bravi, ho visto un bel palleggio e un bel fraseggio. Questo vuol dire che la qualità della squadra è importante. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, da gennaio ci alleneremo, spero, con continuità. Con il 4-4-2 abbiamo trovato degli equilibri e su questo lavoreremo. Davanti si sono mossi bene e sono molto contento. Bernardotto? È un ragazzo un po' particolare. Qui gioca in un livello superiore rispetto al passato, si deve abituare tecnicamente ad alti ed altri livelli. Ha ripetuto le prestazioni offerte a Pagani e Foggia. Sono felice per la squadra. Il Bari? Abbiamo quattro giorni per prepararci nel migliore dei modi possibili. Forte oggi era in panchina, vediamo per domenica. Da domani inizieremo a pensare al Bari. Sarà molto difficile. cercheremo di farci trovare pronti.”