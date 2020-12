Bernardotto: "Un gol per sbloccarmi. Bari? Si prepara da sola" Avellino - Monopoli 4-0, prima rete in biancoverde per l'attaccante: "Ecco a chi la dedico"

Avellino - Monopoli 4-0, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Gabriele Bernardotto: “Il primo gol con la maglia dell'Avellino? Per un attaccante segnare è importante, è inutile sottolinearlo. Aver trovato per la prima volta in stagione la via della rete mi permette di sbloccarmi anche psicologicamente. So, però, che devo continuare a lavorare, duramente e con serenità. Mi metto a disposizione del mister. L'importante è la vittoria dell'Avellino, poi se arrivano i miei gol ben venga. Siamo un grande gruppo, abbiamo una batteria di attaccanti che si completa, con Fella, Maniero, Santaniello. Il mister può scegliere in base alle nostre caratteristiche e a quelle degli avversari. La dedica è per la mia ragazza e la mia famiglia, che mi sono sempre vicini. Il Bari? Sono partite che si preparano da sole. Da domani ci metteremo con la testa e penseremo a domenica.”