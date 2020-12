Bari - Avellino, le probabili formazioni Al "San Nicola" (ore 15) la gara valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C

“Inferiori a nessuno. Noi siamo in crescita, gli altri non so”. Un vecchio lupo abituato a veleggiare nell'insidioso mare della Serie C, qual è Piero Braglia, sa bene quando, quanto e come parlare. Se lo ha fatto, così, alla vigilia di Bari - Avellino di certo non è un caso. Dopo aver atteso che si esginguesse il focolaio Covid all'interno del “gruppo squadra” e pazientemente incollato i i cocci del suo progetto tecnico-tattico, nonostante l'oggettiva impossibilità di allenarsi, la gara del “San Nicola” è l'occasione perfetta per svoltare definitivamente. Tanto da guadagnare e poco da perdere, sia per come arrivano le squadre alla partita, sia per la classifica in cui, seppur in maniera paradossale, la Ternana in fuga può permettere il vantaggio di non fare calcoli. E, allora, si va con la sfida valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C.

Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico dei biancoverdi. Nell'elenco non figurano gli infortunati De Francesco e Laezza. C'è Maniero che, però, non dovrebbe essere della partita. Errico torna tra gli arruolati, ma, come chiarito dal tecnico grossetano in conferenza stampa, per fare gruppo. Non sarà rischiato. Si punta al suo rilancio, a pieno regime, nel 2021. Occhio a possibili sorprese per quanto riguarda il modulo. Dovrebbe essere confermato il 4-4-2, ma non è da escludere un atteggiamento tattico speculare a quello dei dirimpettai, attesi con il 3-4-3. Se Miceli, risparmiato con la Ternana e gestito con un impiego part-time contro il Monopoli non dovesse scendere in campo, le probabilità di vedere i lupi con il tridente aumenterebbero.

Sponda pugliese, Auteri deve rinunciare agli squalificati De Riso, Montalto e Sabione, oltre all'infortunato Citro e il lungodegente Minelli. Il pericolo numero uno sarà, come sempre, Antenucci.

Bari - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio "San Nicola" (ore 15)

Bari (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Ciofani; Semenzato, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. A disp.: Liso, Marfella, Fiory, Perrotta, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Candellone, Lollo, Andreoni, All.: Auteri.

Squalificati: De Risio, Montalto. Sabbione.

Indisponibili: Citro, Minelli.

Diffidati: Di Cesare.

Ballottaggi: nessuno.

Avellino (4-4-2): Forte; Ciancio, Miceli, Dossena, L. Silvestri; Rizzo, Aloi, D'Angelo, Tito; Santaniello, Fella. A disp.: Pane, Pizzella, Leoni, Bernardotto, M. Silvestri, Errico, Rocchi, Adamo, Burgio, Mariconda, Maniero, Nikolic. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Francesco, Laezza.

Diffidati: Aloi, Ciancio, Miceli.

Ballottaggi: Miceli - Bernardotto: 55% - 45% (se gioca Bernardotto 3-4-3); Miceli – Rocchi: 55% - 45%; Rizzo – Adamo: 51% - 49%.

Arbitro: Ricci della sezione di Firenze. Assistenti: Buonocore della sezione di Marsala e Pragliola della sezione di Terni. Quarto uomo: Longo della sezione di Paola.