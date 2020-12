Galfano: "L'Avellino ha vinto senza tirare, meritavamo noi" Il tecnico della Vibonese: "Abbiamo imposto il nostro gioco facendo la partita al Partenio"

Avellino - Vibonese 1-0, il commento del tecnico dei rossoblù, Angelo Galfano: “Questa partita fa capire la maturazione della squadra, i miglioramenti fatti in questi mesi. Se c'era una squadra che avrebbe meritato la vittoria eravamo noi. L'Avellino ha vinto senza tirare in porta. Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Dispiace perdere così, ma l'atteggiamento ci fa stare bene e sereni. Venire ad Avellino a fare la partita non è mai semplice, abbiamo imposto noi il gioco al Partenio. Obiettivo? La salvezza, il prima possibile. Siamo a buon punto, abbiamo creato un gruppo fantastico, nonostante il Covid ci abbia distrutto. Non ci montiamo la testa, continuiamo il nostro percorso di crescita e ripartiamo da una prestazione del genere per tagliare il traguardo che ci siamo prefissati, quello di mantenere la categoria senza patemi d'animo. Giochiamo in una Serie B2, se vedi le prime 10, Avellino, Bari, Palermo, Ternana, Catanzaro. Sono squadre fortissime e piazze dal grande passato. Per la Vibonese è un onore confrontarsi con questi club. Auguro un buon Natale a tutti.”