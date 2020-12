Forte: "In linea con le prospettive di inizio stagione" Avellino-Vibonese 1-0, il portiere dei biancoverdi: "La classifica torneremo a guardala a maggio"

Avellino - Vibonese 1-0, il commento del portiere dei biancoverdi, Francesco Forte: “Volevamo la vittoria a tutti i costi e l'abbiamo ottenuta. È stata una gara dura, brutta. Sapevamo che affrontavamo una squadra che corre, che non concede nulla. Così è stato. Abbiamo vinto con un gol fortunoso, ma oggi servivano solo i 3 punti dopo la brutta gara di Bari. Anche io ci tenevo a dare una risposta ai tifosi dopo quella brutta partita di tutti. Finalmente sono tornato al 100 per cento della forma. Ho recuperato e voglio riprendere da dove ho lasciato. Mettiamo da parte Bari e andiamo avanti. Guardiamo al 2021 con fiducia. Siamo terzi, ripartiamo da zero con le altre. La classifica torneremo a guardala a maggio. Siamo in linea con le prospettive di inizio stagione. Abbiamo perso un po' di punti per strada, ma siamo lì dove volevamo essere. Il mister era contento perché abbiamo messo in campo grinta e determinazione. Abbiamo ottenuto un successo che ci proietta con serenità al prossimo anno. Auguro buon Natale al popolo biancoverde e tanti auguri a tutti.”