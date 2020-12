Braglia: "Sfido chiunque a pretendere di più" Il tecnico: "Non sapevamo nemmeno della rivalità con il Bari, ora ci hanno informati..."

Avellino - Vibonese 1-0, il commento di Braglia: “Posso solo ringraziare i ragazzi, basta vedere in quali condizioni siamo scesi in campo, con quante difficoltà. Pur nelle difficoltà, oggi hanno dimostrato di volerla vincere, anche con un gol fortunato, ma spesso serve anche questo. La partita è stata brutta, ma oggi va bene così. Con tutte le difficoltà avute, sfido chiunque a pretendere di più. Finisce un tour de force davvero incredibile. Oggi servivano questi 3 punti come il pane. La debacle a Bari? Al di là dello striscione e delle contestazioni, che ci stava, non sapevamo nemmeno di questa rivalità che c'è con il Bari, così come con il Catania. Ora ci hanno informati... Noi dobbiamo apprezzare la gente che ha nel cuore questa maglia, oggi siamo contenti perché abbiamo risposto a quel k.o. bruciante e chiudiamo il 2020 da terzi. Ora ci godiamo il Natale e poi da gennaio cercheremo di recuperare qualche elemento. La sostituzione di Burgio da subentrato? Ho cercato di portare a casa una vittoria che serve tantissimo, non vedrete più l'Avellino di Bari. Va bene diventare grandi, ma grandi si diventa con le certezze e non saremo più superficiali. Il mercato? Abbiamo in mente una squadra costruita per far bene e vincere. Non ci siamo allenato da due mesi, ho sempre parlato di una posizione in classifica dalla quinto in su. Non sono presuntuoso, mi auguro di portare l'Avellino dove mi è stato chiesto e per ora ci siamo ampiamente. Poi è chiaro che tutti nella vita vorremmo di più e, quindi, ci prepareremo per il meglio. Ora riposo per 8 giorni e poi ci prepareremo al 2021.”