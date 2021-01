Avellino, ecco come potrebbe giocare dopo il calciomercato Almeno 4 innesti, sino a 6 moduli adottabili con lo spostamento delle pedine sullo scacchiere

Subito tre innesti, il primo già in gruppo, gli altri due in procinto di aggregarsi. L'Avellino è partito con il piede pigiato sull'acceleratore all'alba della finestra invernale di calciomercato. Due anni e mezzo di contratto per Giuseppe Carriero, acquistato a titolo definitivo dal Parma. Ieri pomeriggio il centrocampista ha sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di Piero Braglia. Vincolo pluriennale pronto a essere siglato da Joel Baraye, rientrato dal prestito al Padova, dalla Salernitana, e rilevato dal club biancoverde. Tornerà, invece, a titolo temporaneo Julián Illanes, ieri neppure in panchina in occasione di Cremonese - ChievoVerona 0-2. I clivensi, che lo hanno trattenuto a scopo precauzionale a causa dell'emergenza in difesa, si apprestano a dare l'ok per il rientro alla casa madre Fiorentina, preludio alla cessione all'ombra del Partenio. Manca così all'appello solo un esterno offensivo. Costanti i contatti con l'entourage su Claudiu Micovschi, in uscita dal Genoa, sulle cui tracce c'è, però, pure la Reggina. Occhio, però, pure al dialogo aperto per Vincenzo Sarno, che lascerà la Triestina. Proprio le caratteristiche dell'ex Catania, sommate a quelle dei calciatori già a disposizione o che lo saranno (Errico); dei nuovi arrivati, lasciano aperta a quella che potrebbe essere un ventaglio tattico decisamente ampio. Le occasioni e le congiunture di mercato potrebbero, infatti, consegnare a Braglia un organico in grado sì di sviluppare, come richiesto nel momento di indicare i ruoli su cui intervenire, il 4-4-2, ma pure il 3-4-3 ed altri sistemi di gioco con il semplice spostamento delle pedine, estremamente duttili e versatili, sullo scacchiere. Di seguito i possibili schieramenti attuabili con i neo-arrivati e papabili ad accasarsi tra le file dei lupi.

Avellino, le possibili formazioni dopo il calciomercato.

Avellino (4-4-2): Forte; Ciancio, Illanes, Miceli (L. Silvestri), Baraye; Adamo, Carriero (D'Angelo), Aloi, Tito (Micosvchi); Maniero (Santaniello), Fella. All.: Braglia.

Avellino (3-4-3): Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero (D'Angelo), Aloi, Tito (Baraye); Fella (Sarno, Santaniello), Maniero, Bernardotto (Micovschi). All.: Braglia.

Avellino (3-5-2): Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito (Baraye / Micovschi); Maniero (Santaniello), Fella (Micovschi). All.: Braglia.

Avellino (3-5-1-1): Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito (Baraye); Micovschi (Errico, Fella); Maniero (Santaniello). All.: Braglia.

Avellino (3-4-1-2): Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero (D'Angelo), Aloi, Tito (Baraye / Micovschi); Errico (Sarno, Micovschi); Maniero, Fella. All.: Braglia.

Avellino (4-3-1-2): Forte; Ciancio, Illanes, Miceli, L. Silvestri; Carriero, Aloi, D'Angelo; Errico (Sarno, Micosvchi); Maniero (Santaniello), Fella. All.: Braglia.