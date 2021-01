Teramo - Avellino, la probabile formazione degli abruzzesi Indisponibile l'ex Lasik. Paci: "Giocare come sappiamo per mettere in difficoltà i biancoverdi"

Il Teramo è pronto alla sfida con l'Avellino, in programma domani, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio "Bonolis", valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Questa mattina, parola al tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia. Nel pomeriggio le dichiarazioni del mister dei biancorosso, Massimo Paci: "Dal 2021 mi aspetto di rivedere il pubblico allo stadio e la squadra di inizio campionato con un'identità ben precisa. Dobbiamo ritrovare cattiveria e gioco in verticale, possiamo competere a patto di non farli respirare. L'Avellino è un avversario difficile, con una rosa che può competere per la vittoria del campionato. Dovremo essere bravi a tirare fuori il meglio con chi abbiamo a disposizione: qualcosa cambieremo anche per ovviare alle assenze, ma se giocheremo da Teramo sono convinto che potremo dar fastidio all'Avellino. Ho rivisto bene la squadra in questi giorni, sono fiducioso. Non siamo mai stati surclassati dagli avversari anche nei momenti peggiori, non dobbiamo ricercare alibi, non sarà facile mantenere questo tipo di classifica, ma ci proveremo perchè questo gruppo ha del potenziale, anche se il giudice supremo sarà il campo. Mungo? Si è allenato poco in questi giorni, non è al top. Dopo la rifinitura vedremo meglio come stiamo. Sono contento della rosa a disposizione, non faremo operazioni particolari in sede di mercato. Rinnovo? Abbiamo fatto una chiacchierata con il presidente, per me è un onore, ma ora siamo totalmente concentrati sugli impegni agonistici, è giusto attendere."

Dopo la rifinitura, svolta questa volta nel tardo pomeriggio, allo stadio "Bonolis", lo staff tecnico ha diramato le convocazioni in vista del primo appuntamento casalingo del 2021. Indisponibili Lasik (lesione muscolare), Minelli (prossima settimana intervento di sutura meniscale), Piacentini e Valentini (affaticamento muscolare), oltre allo squalificato Soprano. L'ultimo giro di tamponi anti Covid-19 è risultato essere negativo per i tutti i componenti del "gruppo squadra".

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: 12. D'Egidio, 22. Lewandowski.

Difensori: 24. Celentano, 23. Diakite, 27. Di Matteo, 33. Iotti, 3. Tentardini, 4. Trasciani.

Centrocampisti: 6. Arrigoni, 10. Bombagi, 9. Cappa, 8. Costa Ferreira, 17. Di Francesco, 20. Ilari, 7. Mungo, 21. Santoro, 28. Viero.

Attaccanti: 25. Birligea, 32. Bunino, 36. Gerbi, 11. Pinzauti.

La probabile formazione.

Teramo (4-3-2-1): Lewandowski; Di Matteo, Diakite, Trasciani, Tentardini; Ilari, Arrigoni, Costa Ferreira; Di Francesco, Bombagi; Pinzauti. A disp.: D’Egidio, Iotti, Celentano, Cappa, Santoro, Viero, Gerbi, Mungo, Bunino, Birligea. All.: Paci