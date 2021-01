L'Avellino riacciuffa il Teramo, il 2021 inizia con un pari Nella sfida tra terze Bombagi porta avanti gli abruzzesi, D'Angelo li riprende dagli undici metri

Il 2021 inizia con un pareggio in rimonta. La sfida tra terze, al “Bonolis”, contro il Teramo, finisce 1-1. Abruzzesi in vantaggio con Bombagi, al 9'. Pari dei biancoverdi al dodicesimo della ripresa con un calcio di rigore, guadagnato da Bernardotto e trasformato da D'Angelo.

Le scelte iniziali - L'Avellino opta per il 3-5-2. Adamo funge da mezzala destra. Rocchi trova posto in difesa permettendo a Ciancio di presidiare la fascia destra. In panchina i neo-acquisti Baraye e Carriero così come Errico, ormai pienamente recuperato. Nel Teramo la sorpresa è Viero a centrocampo, che permette di disegnare un 4-2-3-1 con il riposizionamento di Costa Ferreira, Tentardini e Trasciani nel pacchetto arretrato.

Primo tempo - Fase di studio iniziale. Al 5', errore di Luigi Silvestri, che favorisce Pinzauti. Rocchi è provvidenziale con una tempestiva diagonale difensiva. Al 7', angolo di Aloi, esterno della rete e brividi per Lewandowski. Al 9', Teramo in vantaggio. Punizione calciata da Arrigoni, Luigi Silvestri respinge di testa, il pallone sbatte sul volto di Diakite e favorisce Bombagi, lesto nel calciare a rete. Flipper letale per l'incolpevole Forte. La reazione dell'Avellino arriva al 14. Cross di Adamo, inserimento in area di D'Angelo, che colpisce debolmente il pallone. Lewandowski lo fa suo. Segue una fase di stanca. L'Avellino ha il predominio nel possesso palla, il Teramo tutto dietro la linea del pallone. Manca solo l'ultimo passaggio all'Avellino. Bernardotto prova a caricarselo sulle spalle innescando un duello tutto fisico e sportellate con Diakite, destinato a grandi palcoscenici. Al 35', ci prova Ciancio distanza siderale. Palla sul fondo. Al 44', il Teramo rischia l'inferiorità numerica. Fallo di Viero, già ammonito, su D'Angelo. L'arbitro Caldera della sezione di Como lo grazia sorvolando. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Secondo tempo - Al 47', rinvio sbagliato di Forte, Ilari ci prova dalla lunga distanza, ma non inquadra la porta. L'Avellino c'è e al minuto di gioco numero 56 ha l'opportunità per pattare i conti. Bernardotto, in versione carro armato, prende posizione in area di rigore dopo un duello con Diakite, che lo atterra. Calcio di rigore. Si incarica del tentativo di trasformazione D'Angelo, che incrocia il destro; Lewandowski intuisce l'angolo, ma la conclusione è angolata: al 57' è 1-1. Quinto gol in campionato per il centrocampista palermitano. Al 62', esordio in biancoverde per Carriero, che prende il posto di Adamo e fa intravedere subito la sua qualità con qualche lancio al millimetro. Cinque minuti più tardi Fella ci prova dalla distanza, ma trova la decisiva opposizione di Lewandowski. Al 68', dentro pure l'altro neo-acquisto, Baraye, per Tito. Santaniello rileva Fella. Al 74', conclusione improvvisa di Costa Ferreira, Forte non si fa sorprendere e blocca la sfera. Al 75', palo del Teramo. Cross di Costa Ferreira, colpo di testa di Pinzauti e l'Avellino ringrazia il legno. Via alla girandola dei cambi. L'Avellino resta sul pezzo e porta a casa un buon punto. Sabato prossimo, alle 17,30, derby al “Partenio-Lombardi” con la Cavese, fanalino di coda del girone C di Serie C, oggi beffata al 93' dal Palermo.

Il tabellino.

Teramo - Avellino 1-1

Marcatori: pt 9' Bombagi; st 12' D'Angelo (rig.).

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Tentardini, Ferreira, Diakitè, Trasciani; Arrigoni, Viero (8' st Di Francesco); Ilari, Bombagi (38' st Mungo), Santoro; Pinzauti (42' st Gerbi). A disp.: D'Egidio, Cappa, Celentano, Birligea, Di Matteo, Bunino, Iotti. All.: Paci.

Avellino (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Aloi, D'Angelo, Adamo (17' st Carriero), Tito (23' st Baraye); Bernardotto (44' st Errico), Fella (23' st Santaniello). A disp.: Pane, Rizzo, Dossena. All.: Braglia.

Arbitro: Caldera della sezione di Como. Assistenti: Laudato della sezione di Taranto e Centrone della sezione di Molfetta. Quarto ufficiale: Zamagni della sezione di Cesena.

Note: Ammoniti: Aloi, Viero, Braglia, Rocchi, Ilari per gioco falloso. Angoli: 0-3. Gara a porte chiuse.