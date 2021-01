Avellino-Cavese, Germinale: "Non è facile giocare con 8 punti" I biancoverdi mettono i metelliani nel mirino. Sabato (ore 17.30) la sfida al "Partenio-Lombardi"

Il 2021 dell'Avellino è iniziato con il pari di Teramo: 1-1 finale per la conferma degli irpini e degli abruzzesi al terzo posto, a -7 dal Bari, fermato sull'1-1 dalla Turris, e a -15 dalla capolista Ternana, vincente con il Monopoli. Testa al derby in casa biancoverde. Sabato (calcio d'inizio alle 17.30), al "Partenio-Lombardi", sarà sfida con la Cavese, reduce dal secondo ko consecutivo, l'undicesimo in campionato dopo 17 match giocati, con il Palermo: 1-0 per i rosanero al "Simonetta Lamberti".

"La squadra ha sempre cercato di combattere, ma credetemi: giocare con 8 punti, combattere con 8 punti o con 20, è molto diverso. - ha spiegato l'attaccante della Cavese, Domenico Germinale, nel corso di "0825-Focus Serie C" - In una situazione del genere vedi tutto storto. Magari gli avversari hanno una palla gol, ti sembra già di aver preso gol. È tutta una mentalità che si crea, un ambiente che ti gira intorno. In questo momento, in cui il calcio è cambiato e dove ci sono i giovani da gestire, devi lavorare con gli under, quindi un altro tipo di calcio, non è così semplice uscire da una situazione del genere. La squadra combatte, si allena benissimo, c'è dedizione, ma non basta. Giocare con 8 punti non è per tutti. Per arrivare all'obiettivo salvezza dobbiamo riconoscere la situazione. Se qualcuno pensa di salvarsi direttamente sta dicendo una bugia. Io in primis penso a non arrivare ultimo".