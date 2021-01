Avellino, Rastelli: "Il terzo posto è ottimo fin qui" L'ex tecnico dell'Avellino è intervenuto nel corso di "0825-Focus Serie C" sul canale 696

"La società è ambiziosa. So che comunque ha come obiettivo il raggiungimento della miglior posizione possibile". Così Massimo Rastelli ha parlato dell'Avellino in collegamento telefonico nel corso di "0825 - Focus Serie C", l'appuntamento della domenica sera sul canale 696 TV OttoChannel. L'ex tecnico dei lupi ha sottolineato il percorso biancoverde verso il girone di ritorno: "Ha un allenatore di grande esperienza come Braglia, che ha vinto tanti campionati di C. Naturalmente è una stagione in cui è iniziato un progetto nuovo. È una società nuova, con un allenatore nuovo e, quindi, credo che il terzo posto sia un ottimo risultato. C'è il mercato per apportare dei correttivi e per rendere la squadra ancora più competitiva. Ternana e Bari hanno qualcosa in più. Dietro queste vedo l'Avellino e il Palermo anche se è attardato".