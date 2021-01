Avellino, ufficiale una cessione in Serie D Definita un'operazione a titolo temporaneo con il Matese dell'ex biancoverde Ciotola

L’Avellino ha ceduto in prestito al Matese le prestazioni sportive di Gianmarco Mariconda. L'attaccante solofrano, classe 2002, aggregato per larghi tratti della prima parte di stagione alla prima squadra, avrà modo di maturare un'importante esperienza in Serie D. Tra le file della compagine casertana, inserita nel girone F, Mariconda giocherà con una vecchia conoscenza dei lupi, che sarà suo compagno di reparto, ovvero Nicola Ciotola, tra i protagonisti della promozione in Serie C nella stagione 2018/2019, a dieci anni di distanza dalla sua prima esperienza, in Serie B, tra le file irpine. “La società, pronta a riaccoglierlo in famiglia tra sei mesi, augura al giovane attaccante un buon prosieguo di stagione. In bocca al lupo Gianmarco!” si legge nella nota ufficiale con cui l'Avellino ha comunicato l'ufficialità dell'operazione.