Cavese, ceduto un centrocampista. Può partire un big Dopo l'arrivo di Gatto, i metelliani continuano a lavorare sia sul doppio binario entrate / uscite

La Cavese ha ceduto Gianluca Esposito al Ravenna (Serie C, girone B). Trasferimento a titolo definitivo. Il centrocampista napoletano ha collezionato 15 presenze in maglia bleufoncé nella prima parte di stagione. Intanto, dopo aver ingaggiato in prestito dal Catania l'attaccante Alessandro Gatto, potrebbe fare il percorso inverso Andrea Russotto, al quale è stato offerto un anno e mezzo di contratto. I metelliani, che stanno trattando Elio Calderini con la Carrarese per sopperire all'eventuale partenza, sabato (ore 17,30) sfideranno l'Avellino nella diciannovesima giornata del girone C di Serie C, e potrebbero farlo senza il calciatore più talentuoso attualmente in organico.