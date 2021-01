Verso Avellino-Cavese, i blufoncé salutano un altro difensore Il neo-dirigente dell'area tecnica Schetter: "Al Partenio senza paura per risollevarci"

L'Avellino per continuare a veleggiare tra le prime della classe, la Cavese per iniziare a raddrizzare la barra di una stagione, che sembra compromessa, e provare a sbucare fuori dal mare in burrasca dell'ultimo posto in classifica. Sabato, alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”, nell'ultima giornata di andata, non sarà un testa-coda, ma poco ci manca. Ai blufoncé serve una prova d'orgoglio per ritrovare fiducia ed entusiasmo, ma, soprattutto per cercare di portare a casa punti che servirebbero come il pane. A indicare la strada agli aquilotti ci ha pensato chi, partite del genere, pagherebbe per poterle giocare ancora e, di certo, saprebbe come interpretarle. Antonio Schetter, neo-dirigente dell'area tecnica del club metelliano: “La società sta prendendo giocatori per darci una mano, ad Avellino dobbiamo andare con un'altra testa e cercare di far punti per muovere la classifica. Al Partenio ci vorrà una Cavese con personalità, che deve andare ad Avellino non con la paura di affrontare una squadra costruita per vincere, ma con la forza di contrastare nei duelli l'Avellino, uomo contro uomo. Non dobbiamo guardare la classifica, ma al giocatore che abbiamo di fronte, neanche al nome, ma solo a superare l'avversario che si ha davanti, solo così ne possiamo uscire.” Mentre la rosa è stata ulteriormente sfoltita con la cessione a titolo definitivo del difensore Tazza al Bisceglie ed il trasferimento in prestito al Piacenza del difensore classe 2000 Cannistrà (di proprietà della Spal), sono concentrate sul campo anche le altre campane inserite nel girone C di Serie C. Dopo Castaldo e Dekic, la Casertana continua a recuperare pedine. Anche Fedato è guarito dal Covid e, dopo aver superato le visite mediche, è tornato in gruppo. Domenica, alle 17,30, il derby al “Torre” contro la Paganese. In palio ci saranno preziosi punti salvezza.