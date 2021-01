Avellino, Maniero prenota una maglia ed Errico scalpita Test in famiglia con la Primavera tre, in grande spolvero l'attaccante e il centrocampista: 7-0

Si è concluso, così come la scorsa settimana, con il risultato finale di 7-0 la partitella in famiglia tra l’Avellino e la Primavera 3. L'allenamento congiunto è stato diviso in due tempi da 30 minuti. Nella prima frazione di gioco 4-0 per la prima squadra per effetto della doppietta di Maniero, con un bel gol su calcio di punizione, Santaniello e Bruzzo. Nel secondo tempo, invece, un gol a testa per Errico, Fella e Rizzo.