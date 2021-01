Avellino, risoluzione consensuale con Nikolic Finisce dopo appena 6 mesi l'avventura del difensore croato in Irpinia

Mario Nikolic saluta l'Avellino. Risoluzione consensuale del contratto per il difensore dopo appena 6 mesi. L'approccio con la realtà biancoverde è stato condizionato dal covid con la positività riscontrata in Croazia, prima dell'approdo vero e proprio in Irpinia. Solo due presenze contro la Turris e il Catania e tanta panchina per Nikolic nella prima parte della stagione. Nel primo pomeriggio, l'Avellino ha ufficializzato l'addio.

"L’Us Avellino comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore classe 2001 Mario Nikolic, soddisfacendo la richiesta del calciatore di rientrare in patria. - si legge nella nota del sodalizio irpino - La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".