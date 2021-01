Avellino, Dossena resta. Sotto con la Viterbese La decisione a margine di un confronto tra Di Somma e Bianchini Mortani. Testa al campionato

L'Avellino ha deciso di togliere dal mercato Dossena. Una presa di posizione maturata al termine di un incontro tra il direttore sportivo dei biancoverdi, Salvatore Di Somma, e l'agente del difensore, Michele Bianchini Mortani. Il classe '98, blindato sino al 30 giugno 2023, aveva manifestato al tecnico Piero Braglia le sue perplessità in merito allo scarso impiego, ma l'allenatore non lo ha mai inserito nella lista dei cedibili, a testimonianza del fatto che lo reputi funzionale al progetto tecnico ed in possesso di un potenziale che, finora, non ha semplicemente espresso. Da qui un confronto che si è risolto con la decisione di andare avanti insieme, con la scelta del club di non privarsi di Dossena e del centrale di continuare a giocarsi le sue carte per provare a garantirsi un maggior impiego. E, allora, sotto con la Viterbese, che domani, alle 15, sarà di scena a Catanzaro per recuperare il match sospeso e rinviato lo scorso 10 gennaio, al 55', sul risultato di 0-0, a causa della nebbia, per poi affrontare i lupi domenica al “Partenio-Lombardi”.