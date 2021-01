Avellino, 3 squilli di Santaniello contro la Primavera 3 Attacco ispirato nel test contro la Primavera 3, finito con il risultato di 10-1

Test in famiglia questo pomeriggio per l'Avellino. Al “Partenio-Lombardi” i biancoverdi, guidati da Piero Braglia, hanno affrontato la Primavera 3, allenata da Alessandro Caruso. Dieci a uno il risultato finale. Nella prima frazione di gioco, terminata sul risultato di 4-0, sono andati in rete Emanuele Santaniello, autore di una tripletta, ed Alberto De Francesco su calcio di rigore. Nella ripresa, per la prima squadra, in gol Giuseppe Fella (doppietta), Riccardo Maniero (doppietta), Giuseppe Carriero e Sonny D’Angelo. In rete, per la Primavera 3, Giuseppe De Stefano (2003). La squadra proseguirà la marcia di avvicinamento al match contro la Viterbese, in programma domenica, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C, con un allenamento pomeridiano, previsto per domani, e con la seduta di rifinitura che si terrà sabato mattina.