Padalino: "L'Avellino può competere anche con Bari e Ternana" La conferenza integrale del tecnico della Juve Stabia alla vigilia del derby con i biancoverdi

Dopo la conferenza stampa del tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, è toccato a Pasquale Padalino, allenatore della Juve Stabia, presentare il derby in programma domani, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio “Menti”, valido per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C: “Quello contro l'Avellino è sicuramente un test probante, per molti aspetti, ma non credo sia una partita decisiva. Noi veniamo da un buon momento e incontriamo una squadra altrettanto in salute, con una classifica migliore della nostra e che non ha attraversato, almeno nel passato recente, particolari intoppi, come è, invece, capitato a noi. Ci attende una sfida di un certo valore, che ci darà un ulteriore indicazioni sul nostro reale spessore. Di fronte avremo un avversario altamente competitivo, che può dire la sua anche nell'ottica di un confronto con Ternana e Bari. L'Avellino ha ormai consolidato il proprio modo di fare calcio e di affrontare le avversarie. Sono una squadra compatta, che sa palleggiare al momento giusto, che sa sfruttare le armi a propria disposizione, come gli attaccanti e gli esterni di centrocampo. L'Avellino ha dalla sua il morale alto, che vorrà sfruttare in un derby così importante. Vorranno confermarsi su questi livelli.”