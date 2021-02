Avellino, nuova esclusione per Errico e due novità dall'inizio La probabile formazione dei biancoverdi per la sfida al "Menti" con la Juve Stabia

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, per la sfida in programma domani, al “Menti”, contro la Juve Stabia, valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Di nuovo fuori dalla lista Errico, che continua il suo percorso da meteora in biancoverde. Fuori anche lo squalificato Illanes. Fronte formazione tre ballottaggi da risolvere. Il primo è tra Rocchi e Adamo. Se dovesse giocare il difensore, Ciancio presidierebbe come di consueto la corsia destra, viceversa agirebbe nella linea a tre del pacchetto arretrato, davanti a Forte, cedendo il suo posto sull'out all'ex Casertana. In attacco Fella è favorito su Maniero e Santaniello su Bernardotto per scendere in campo dal primo minuto in attacco.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Ciancio, Dossena, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Baraye, Carriero, D'Angelo, De Francesco, M. Silvestri.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione

Avellino (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Santaniello, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, De Francesco, Dossena, Adamo, Maniero, Baraye. All.: Braglia.