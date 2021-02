Juve Stabia - Avellino, le probabili formazioni Alle 17,30 la gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C

Juve Stabia e Avellino, rispettivamente in striscia positiva da tre e sette partite, sono pronte a darsi battaglia in un derby da vivere tutto d'un fiato. Vigilia sgradevolmente animata per i gialloblù, a causa della positività al Covid-19 di un tesserato, posto immediatamente in isolamento fiduciario. Indisponibili Fioravanti, Iannoni, Lazzari, Lia e Scaccabarozzi. Recuperato Cernigoi. Padalino adotterà l'ormai rodato 3-4-1-2 con Orlando, in gran forma, tra le linee, incaricato di ispirare il tandem Borrelli - Marotta e creare grattacapi alla difesa bunker degli irpini (solo due gol subiti nelle ultime sette giornate). Sponda biancoverde, di nuovo fuori dalla lista Errico, che continua il suo percorso da meteora all'ombra del Partenio. Out anche lo squalificato Illanes. Fronte formazione, Braglia si appresta a svelare come a risolto tre ballottaggi. Il primo è tra Rocchi e Adamo. Se dovesse giocare il difensore, Ciancio presidierebbe come di consueto la corsia destra, viceversa agirebbe nella linea a tre del pacchetto arretrato, davanti a Forte, cedendo il suo posto sull'out all'ex Casertana. In attacco Fella è favorito su Maniero e Santaniello su Bernardotto per scendere in campo dal primo minuto in attacco. Le vespe vogliono consolidarsi in zona playout, i lupi operare il sorpasso al Bari, approfittando del turno di riposo dei galletti per issarsi al secondo posto.

Juve Stabia - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Menti” (ore 17,30)

Juve Stabia (3-4-1-2): Russo; Mulè, Troest, Esposito; Mastalli, Berardocco, Vallocchia, Rizzo; Orlando; Borrelli, Marotta. A disp.: Farroni, Elizalde, Caldore, Oliva, Garattoni, Bovo, Guarracino, Ripa, Fantacci, Cernigoi. All.: Padalino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Fioravanti, Iannoni, Lazzari, Lia e Scaccabarozzi.

Ballottaggi: Vallocchia - Fantacci: 55% - 45%.

Diffidati: Berardocco, Fantacci, Vallocchia.

Avellino (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Santaniello, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, De Francesco, Dossena, Adamo, Maniero, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: Illanes.

Indisponibili: Errico, Laezza, Leoni.

Ballottaggi: Rocchi - Adamo: 51% - 49% (se gioca Adamo, Ciancio nei tre di difesa); Fella - Maniero: 51% - 49%; Santaniello - Bernardotto: 51% - 49%.

Diffidati: Aloi, Dossena, Rocchi, Rizzo.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste. Assistenti: De Pasquale della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Fraggetta della sezione di Catania. Quarto ufficiale: Feliciani della sezione di Teramo.