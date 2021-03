Avellino, Braglia squalificato per una giornata: ecco perché A Monopoli torna titolare Forte. I pugliesi perdono un centrocampista titolare

Piero Braglia è stato squalificato per una giornata per aver pronunciato un'espressione blasfema nel corso di Avellino - Paganese. Nuovo turno di stop per l'allenatore grossetano, che era rientrato proprio in occasione della sfida di domenica scorsa dopo essere stato appiedato per un turno, per somma di ammonizioni. A Monopoli sarà il suo vice, Domenico De Simone, a dirigere le operazioni dalla panchina. E a proposito del match con i pugliesi. C'è, ovviamente, la consapevolezza che vincere, sabato prossimo più che mai, varrebbe doppio. L'Avellino, reduce 6 successi di fila e 12 risultati utili consecutivi, si prepara a tuffarsi in una nuova sfida per provare a confermarsi la squadra più in forma del girone C di Serie C e di tutta la Lega Pro. In concomitanza con il match al “Veneziani”, al “Liberati” si giocherà Ternana - Bari. La chance per recuperare terreno dalla capolista, guadagnarne sui pugliesi o rosicchiare punti all'una e aumentare il gap sull'altra è ghiotta, ghiottissima. Non resta, allora, che concentrarsi su sé stessi. Fronte formazione, in porta tornerà Forte. L'estremo difensore, rimasto vittima di un colpo della strega prima del match al “Ceravolo”, è stato tenuto precauzionalmente a riposo in modo da essere pienamente recuperato per la partita il cui calcio d'inizio è in programma alle 15. Tra le file dei gabbiani mancherà, invece, il centrocampista Paolucci, espulso e fermato per due turni per aver assunto un “comportamento irriguardoso verso l'arbitro” durante la gara con la Viterbese (2-2 al “Rocchi”).