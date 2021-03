Avellino, ecco l'esito dell'ultimo giro di tamponi La squadra partirà regolarmente alla volta di Catania

L'Avellino ha comunicato che il sessantaquattresimo ciclo di tamponi nasofaringeo ha rilevato un nuovo positività al Covid-19. Il calciatore va a sommarsi a Carriero e De Francesco, posti in isolamento domiciliare prima della gara casalinga con il Potenza. È? asintomatico. Anch'esso è stato posto in isolamento domicilare. La restante parte del "gruppo squadra" è risultato negativa e nel pomeriggio partirà per la trasferta di Catania, dopo aver sostenuto una seduta di allenamento mattutina al "Partenio-Lombardi". I biancoverdi ripeteranno il giro di tamponi domenica mattina, nell'imminenza del calcio d'inizio della gara con gli etnei, programmata per le 12,30, valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. L'auspicio è che non ci siano ulteriori brutte sorprese e di non ritrovarsi nell'incubo vissuto lo scorso mese di novembre quando l'impatto del virus, in termini di defezioni forzate, ha contribuito in maniera determinante a una flessione in termini di risultati, prima del recupero di tutti gli effettivi e dell'inizio della striscia di quattordici risultati utili di fila.