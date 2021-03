Avellino, Bernardotto: "Fermarmi adesso fa male" Post su Instagram dell'attaccante biancoverde, positivo al Covid-19

Dopo Giuseppe Carriero e Alberto De Francesco, anche Gabriele Bernardotto è risultato positivo al Covid-19. A confermarlo ufficialmente è stato lo stesso calciatore, attraverso il suo account Instagram. L'attaccante, asintomatico, ha postato una foto in cui tende la maglia biancoverde, in un momento d'ira, con un post a corredo della sua storia: “Fermarsi adesso fa male... tornerà presto a lottare per voi e con i miei compagni. Grazie a tutti per i messaggi”. Il riferimento è, ovviamente, ai tifosi irpini che stanno testimoniando il proprio affetto e offrendo il proprio sostegno a lui e agli altri due sfortunati protagonisti di questo nuovo ed improvviso momento di difficoltà. Una situazione che mette a dura prova la tenuta nervosa, ma da affrontare e superare, con l'auspicio che i contagi si fermino e non si presentino scenari simili a quelli che hanno penalizzato l'Avellino nello scorso mese di novembre. Cuore verde e lupo tra le emoji, immancabili, per dare un tocco di colore; per stemperare il bianco e nero predominante, che testimoniano lo stato animo dell'ex Vibonese, autore di cinque gol in campionato di cui due di fila, nei match contro Casertana e Catanzaro. Che sfortuna, per l'Avellino, lanciatissimo, con 14 risultati utili consecutivi da provare ad allungare a 15, oltre il nuovo banco di prova fuori dal campo. Domenica, alle 12,30, c'è il Catania. Poche ore prima nuovo e decisivo giro di tamponi.