Covid, in C i playoff rischiano di slittare o cambiare formula Finestre per i recuperi esaurite, l'Olbia deve giocare ancora 10 partite: le ipotesi al vaglio

Sei giornate alla fine del campionato. Inizia il conto alla rovescia della Ternana, pronta a far saltare i tappi dello spumante per il ritorno in Serie B, ormai solo in attesa di essere certificato con la certezza aritmetica, ed è il momento del rush finale per piantare saldamente i piedi nella miglior posizione possibile, in chiave playoff, per le inseguitrici. L'Avellino, reduce dalla sconfitta per 3-1 a Catania, attende il risultato del recupero tra Cavese e Catanzaro in programma domani, alle 14, allo stadio “Lamberti”, per scoprire se i punti di vantaggio da difendere, sul terzo posto, saranno gli attuali 7, sul Bari, o 6 sui calabresi, reduci dal successo sui pugliesi e con la possibilità di operare il sorpasso imponendosi in casa dei metelliani. Chi può, però, diventare protagonista indesiderato, ancora una volta, è il Covid. Gli spareggi promozioni potrebbero, infatti, slittare di una o addirittura di due settimane rispetto al preventivato start a inizio maggio. Il rinvio di Olbia - Como, che era in programma domani, ma non si giocherà a causa dell'esplosione di un focolaio tra i sardi, rischia di dilatare i tempi dell'avvio dei match che metteranno in palio un posto in Cadetteria. Le finestre a disposizione da domenica 28 marzo a domenica 25 aprile, per smalitre i match non disputati, sono meno di dieci, ovvero il numero delle gare che l'Olbia deve ancora giocare. Senza tralasciare il pericolo di nuovi posticipi per causa di forza maggiore. Slittamento fino a un paio di settimane o forma ridotta, con sole partite di andata, per evitare di scollinare oltre il 30 giugno con annesso tema della scadenza dei contratti che andrebbe nuovamente affrontato, come nella scorsa stagione, le ipotesi attuabili, salvo soluzioni a sorpresa. In caso di conferma della formula, arrivando secondo l'Avellino scenderebbe in campo tra i 28 e i 35 giorni dopo la fine della stagione regolare.