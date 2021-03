Incubo Covid, focolaio anche nel Foggia Il club rossonero ha comunicato i risultati dell'ultimo giro di tamponi

Incubo Covid. Dopo il focolaio ne Monopoli (23 casi), il Foggia ha comunicato che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo è emersa la positività al Coronavirus di dieci calciatori della prima squadra. In accordo con le autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero. Il club continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti, che consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività. Lunedì, alle 21, è in programma Palermo - Foggia, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C.

Non più tardi di ieri, il presidente Ghirelli ha inviato una missiva ai presidenti dei club dei gironi A, B e C: "Purtroppo la situazione emergenziale che continuiamo ad affrontare ha portato a dover rinviare altre gare e gli slot disponibili per i recuperi stanno divenendo insufficienti per terminare le stesse entro il termine stabilito della stagione regolare. Durante il Consiglio Direttivo del prossimo 1 aprile, verrà discusso lo slittamento di almeno una settimana del termine della stagione. Qualora non vi siano ulteriori criticità da qui al primo aprile, la proposta che sottoporrò ai membri del Consiglio Direttivo sarà quella di far slittare il turno infrasettimanale del 14 aprile al 18 aprile, posticipando la penultima e l'ultima gara rispettivamente al 25 aprile e 2 maggio. Tale slittamento consentirà di recuperare due ulteriori slot disponibili per gli eventuali recuperi di gare rinviate. Ho voluto sin da ora comunicarVi questo possibile scenario così da consentirVi di organizzare al meglio questo finale di stagione regolare. Resta comunque inteso che la delibera verrà assunta durante il Consiglio Direttivo del prossimo 1 aprile". L'inizio degli spareggi promozione dovrebbe così avere luogo, salvo ulteriori intoppi determinati dalla pandemia, tra il 7 e il 9 maggio prossimi. Verosimile anche un avanzamento in avanti delle date degli eventuali playout.