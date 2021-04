Avellino, Braglia recupera il primo dei tre positivi al Covid Sarà a disposizione per la trasferta a Terni una volta superate le visite mediche di rito

Gabriele Bernardotto è risultato negativo al tampone di controllo sostenuto in giornata. L'attaccante è guarito dal Covid-19 e si appresta a essere sottoposto alle visite mediche per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica dell'attività sportiva. Salvo colpi di scena, Piero Braglia potrà contare nuovamente sul contributo dell'ex Vibonese in vista della gara con la Ternana, anche se, in virtù dello stop prolungato, per causa di forza maggiore, che si protraeva dal venerdì precedente alla trasferta al “Massimino”, contro il Catania, appare verosimile che Bernardotto si accomoderà inizialmente in panchina lasciando spazio, dal primo minuto, al tandem Maniero – Fella per il match al “Liberati”. “Femarsi adesso fa male” aveva sbottato su Instagram la punta, classe '97, nel momento in cui aveva appreso la sua positività. Bernardotto è pronto a riprendere da dove aveva lasciato mentre si attendono novità in merito a Carriero e De Francesco che, domani, dovrebbero essere sottoposti a nuovo tampone di controllo. In tal senso, però, bocche cucite in casa biancoverde, con assenza di comunicazioni ufficiali in merito all'iter che i due centrocampisti seguiranno nelle prossime ore. Un pizzico di pretattica, ma anche la chance oggettivamente ridotte al lumicino di averli a disposizione per i tempi sempre più ridotti in vista della gara in programma sabato, con calcio d'inizio alle 15.