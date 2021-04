Braglia: "C'è modo e modo di perdere. Bari? Non è decisiva" Ternana - Avellino 4-1, il tecnico: "Dura senza centrocampo titolare e alternative. D'Angelo..."

Ternana – Avellino 4-1, il commento dei biancoverdi, Piero Braglia: “D'Angelo? Era infortunato o avrebbe giocato. Anche se non ne siete a conoscenza, perché non lo abbiamo comunicato e ci alleniamo a porte chiuse, siamo arrivati a questa partita con ragazzi che non lavorano da 10 giorni come Adamo. Oggi avevamo il centrocampo titolare fuori e Marco Silvestri, che era l'unica alternativa ed è subentrato, era fuori da due mesi. Detto ciò, c'è modo e modo di perdere e abbiamo scelto la maniera peggiore. La Ternana ha fatto gol dopo 20 secondi, si è messa subito come volevano loro. Ci hanno fanno male spingendo con le ripartenze. Avevamo pensato di giocare con Luigi Silvestri a uomo su Falletti e muoverci in un certo modo in fase di non possesso, ma dopo il gol è saltato tutto e il secondo gol, soprattutto per come lo abbiamo preso, ci ha tagliato le gambe. Il resto lo ha fatto il loro incredibile entusiasmo. Dispiace, ma non voglio sentir dire che la partita importante è sabato prossimo contro il Bari perché per me tutte le partite sono importanti. Dobbiamo recuperare uomini, metterli in condizione di far bene e fare bene nelle ultime quattro. La partita con il Bari è, chiaramente, molto importante per noi, ma ce ne saranno altre tre dopo. Oggi abbiamo capito cosa significa fare i playoff, che certe cose non ce le possiamo permettere. Bisogna anche imparare dalle sconfitte e, forse, dalle sconfitte si apprende più che dalle vittorie. Dobbiamo capire quello che siamo e non fare troppe chiacchiere. Siamo rimasti negli spogliatoi, senza nulla togliere ai meriti della Ternana. I nostri limiti diventano inevitabilmente evidenti quando mancano giocatori di qualità. Speriamo che Carriero e De Francesco guariscano finalmente dal Covid e possano tornare ad allenarsi, di recuperare Errico e D'Angelo. Ora cerchiamo di interpretare bene la gara di sabato mettendoci al riparo da situazioni difficili, lavorando bene in allenamento”.