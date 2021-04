Carrera: "Facciamo vedere chi è il Bari. Divertiamoci" Serie C, girone C: Avellino - Bari, la vigilia nelle parole del tecnico dei biancorossi

Dopo la conferenza stampa di Piero Braglia, all'antivigilia di Avellino – Bari è toccato, sponda pugliese, al collega Massimo Carrera presentarsi davanti a microfoni e taccuini per la videoconferenza stampa in vista del big match della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C: “Sappiamo che è una partita importante, possiamo rubare dei punti all'Avellino, ma poi ce ne saranno altre tre. Non sarà importante, quindi, far bene solo domani, ma avere continuità per provare a riprenderci il secondo posto. Affrontiamo una squadra difficile, che gioca a calcio, servirà una partita da combattenti, ma dobbiamo far vedere a tutti chi è il Bari. Queste partite si preparano da sole, non c'è bisogno di caricare la squadra. Io penso che il calcio sia innanzitutto divertimento, bisogna pensare a divertirsi e il risultato arriverà di conseguenza. Bisogna giocare a mente sgombra, senza paura di sbagliare un passaggio. Antenucci e Cianci? Possono coesistere, uno dietro l'altro o sulla stessa linea, non è un problema. I risultati dipendono spesso dalle prestazioni, ma se devo scegliere tra uno o l'altro, preferisco sempre vincere. Di Cesare ha qualche fastidio, ma dovrebbe essere a disposizione. Il 3-5-2 dell'ultima gara? Mi ha convinto a tratti, ma non del tutto. Io sono venuto a Bari per costruire qualcosa di importante e per questo spero di restarci al più a lungo possibile”.