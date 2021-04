Roselli lancia la sfida all'Avellino: "Tutto può succedere" Il tecnico della Vibonese ha presentato la gara coi lupi non lesinando parole d'elogio per Braglia

Alla vigilia di Vibonese - Avellino, valida per la trentaseiesima e terzultima giornata del girone C dI Serie C, ha parlato il tecnico Giorgio Roselli: "Continuiamo sul nostro cammino con tanti problemi, ma anche con tanta voglia e determinazione per farcela" ha esordito l'allenatore, come riportato in una nota sul sito ufficiale dei calabresi. "Domani giochiamo contro una squadra che secondo me, tolta la Ternana che ha fatto un campionato a se, è la squadra più difficile da affrontare, allenata da un tecnico con un’esperienza pazzesca. Tuttavia la partita di Palermo ci ha dato più consapevolezza su quanto stiamo facendo e su quanto ancora in più possiamo fare. In una partita tutto può succedere. Rispettiamo moltissimo l’Avellino e cercheremo di fare del nostro meglio per conquistare punti” ha proseguito e concluso Roselli proiettando i rossoblù alla sfida con i biancoverdi. La Vibonese difende i 13 punti di vantaggio dall'ultimo posto (con un vantaggio o più punti, confermando la posizione in classifica alla fine del campionato, sarebbe salvezza diretta, senza passare dai playout) e i 5 sul terzultimo (anche in questo caso, con più di 8 punti di gap dal penultimo posto sarebbe Serie C anche nella prossima stagione, senza spareggiare, anche in caso di salto indietro in graduatoria).