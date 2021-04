Vibonese, tre recuperi e quattro indisponibili per l'Avellino Un rientro in difesa, dubbio in porta. In attacco possibile mossa a sorpresa di Roselli

La Vibonese è pronta alla sfida con l'Avellino. Roselli ritrova Redolfi, acciaccato e in panchina a Palermo dove i rossoblù hanno portato a casa un pari prezioso (0-0). Il capitano prenderà il posto di Sciacca. Recuperato anche Marson, uscito anzitempo contro i rosnaero per un problema a una spalla, ma in porta potrebbe essere confermato Mengoni, che ha fatto molto bene al “Barbera” dimostrando di essere un estremo difensore affidabile. Indisponibili Mattei, Rasi e Vitiello, infortunati, e Berardi, squalificato. Bomber Plescia non è ancora al top e partirà dalla panchina, salvo l'impiego a sorpresa dal primo minuto, che non è da escludere del tutto. La Vibonese difende i 13 punti di vantaggio dall'ultimo posto (con un vantaggio o più punti, confermando la posizione in classifica alla fine del campionato, sarebbe salvezza diretta, senza passare dai playout) e i 5 sul terzultimo (anche in questo caso, con più di 8 punti di gap dal penultimo posto sarebbe Serie C anche nella prossima stagione, senza spareggiare, anche in caso di salto indietro in graduatoria).

La probabile formazione.

Vibonese (3-5-2): Mengoni; Vergara, Redolfi, Bachini; Ciotti, Cattaneo, Pugliese, Statella, Mahrous; Spina, Parigi. A disp.: Marson, Redolfi, Fomov, Falla, Di Santo, Alvaro, Laaribi, Mancino, Tumbarello, Schirone, La Ragione, Plescia. All.: Roselli.