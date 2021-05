Giannitti: "Si riparte da zero, ma l'Avellino ha tutto" L'ex portiere dei lupi, ora direttore sportivo del Perugia: "Braglia garanzia negli spareggi"

"I playoff non sono il campionato, nasce un nuovo percorso, cambia tutto". Così Marco Giannitti, ex portiere dell'Avellino e oggi direttore sportivo del Perugia, promosso in Serie B, ha commentato il prossimo cammino dei lupi per "0825 - Focus Serie C". "Si riparte da zero, le squadre che magari hanno avuto difficoltà nella stagione possono rilanciarsi e può avvenire anche il contrario. - ha spiegato il ds dei biancorossi - Si gioca con il format andata/ritorno. La condizione fisica e mentale determina tanto, tutto. Il tasso tecnico si può abbassare per il fatto che sono gare secche. L'Avellino ha una squadra forte, un ambiente carico dopo la presentazione dei progetti da parte della proprietà e ha un allenatore che è una garanzia. Braglia ha già vissuto questi momenti, ha vinto i playoff. Penso che l'Avellino possa fare bene. La Juve Stabia? È una squadra che gioca bene, che ha un campo particolare, in sintetico. Fa la differenza per le squadre che giocano in casa della Juve Stabia. Sono due squadre forti, che se la giocheranno fino alla fine".