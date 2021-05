Avellino, ecco le possibili 11 avversarie ai playoff Oggi il secondo turno del girone, che andranno a ridurre a 5 il numero delle squadre sorteggiabili

Ancora poche ore e l'Avellino conoscerà il nome della sua prima avversaria nella corsa verso la Serie B. Nel pomeriggio sono in programma le gare valide per il secondo turno della fase del girone dei playoff, che andranno a definire il quadro delle 6 promosse al primo turno della fase nazionale. Le qualificate al termine dei match odierni raggiungeranno le squadre che, chiudendo al terzo posto in classifica nei rispettivi giorni, con la miglior quarta tra i tre raggruppamenti, hanno già guadagnato il diritto a saltare i match a eliminazione nei gironi A, B e C: Renate nel girone A, Südtirol e Modena nel girone B e Avellino nel girone C. Tutte saranno teste di serie nel sorteggio in programma domani, alle 11, a Firenze, nella sede della Lega Pro. Da definire la quinta e ultima testa di serie, che, come Renate, Südtirol, Modena e Avellino avrà il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno, in programma mercoledì 26 maggio e che, dopo aver giocato l'andata in trasferta, domenica prossima, passerebbe il turno pure in caso di doppio pareggio.

L'ultima testa di serie sarà la migliore classificata nei rispettivi gironi, in termini di piazzamento (o punti, a parità di posizione), tra le odiernee qualificate. In pole position c'è, dunque, il Bari. Motivo per cui l'Avellino è già certo di non incontrarlo (o sarà testa di serie o sarà eliminato): se i galletti dovessero essere superati dal Foggia si andrà avanti con la Pro Vercelli, sempre ammesso che riesca a superare lo scoglio della Juventus Under 23, altrimenti si andrà a scorrere ancora la graduatoria.

Ecco, dunque, il quadro aggiornato a poche ore dalle gare valide per il secondo turno della fase del girone delle possibili avversarie dell'Avellino.

Le possibili avversarie dell'Avellino nel primo turno della fase nazionale - Pro Vercelli o Juventus Under 23; Albinoleffe o Grosseto; FeralpiSalò o Virtus Verona; Cesena o Matelica; Foggia; Juve Stabia o Palermo. (Una delle squadre elencate non incrocerebbe l'Avellino in caso di eliminazione del Bari, che, per effetto domino, libererebbe il posto a disposizione per riempire la casella di ultima testa di serie nel sorteggio).