Playoff Serie C, ecco le 5 possibili avversarie dell'Avellino In archivio tra emozioni ed eliminazioni a sorpresa il secondo turno del girone: le qualificate

Albinoleffe, Feraplisalò, Matelica, Palermo, Pro Vercelli: ecco le cinque possibili avversarie dell'Avellino nel primo turno della fase nazionale dei playoff. Sono queste le squadre che i biancoverdi potrebbero sorteggiare domani mattina (ore 11) a Firenze, nella sede della Lega Pro, dove saranno definiti gli accoppiamenti in seguito alla conclusione del secondo turno del girone, disputato questo pomeriggio.

La rivelazione Matelica ha eliminato, a sorpresa, il Cesena battendo all'ultimo respiro i romagnoli con il finale di 3-2 all'Orogel Stadium “Dino Manuzzi”. Qualificazione sofferta per la FeralpiSalò, che ha eliminato la Virtus Verona pareggiando, in casa, per 1-1. Altra sorpresa al “Menti” dove il Palermo è passato con il finale di 2-0. Vittoria di misura (1-0) della Pro Vercelli, al “Piola”, contro la Juventus Under 23. Successo interno in rimonta per l'Albinoleffe contro il Grosseto: 2-1. Tutto facile al “San Nicola” per il Bari contro il Foggia: 3-1.

I galletti non potranno incrociare il cammino dei lupi in quanto saranno la quinta testa di serie, con Avellino, Renate, Südtirol e Modena essendo la squadra con il migliore piazzamento in campionato tra le sei qualificate odierne.