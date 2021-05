Avellino, a Palermo lutto al braccio per Viscido Il club biancoverde ricorderà così l'ex centrocampista, che domenica scorsa si è tolto la vita

L'Avellino ha chiesto e ottenuto, dalla Lega Pro, l’autorizzazione per giocare con il lutto al braccio in memoria di Filippo Viscido, che domenica scorsa si è tolto la vita a pochi giorni dal suo trentaduesimo compleanno. L'iniziativa commemorativa fa il paio con quella annunciata dal Palermo attraverso il suo sito ufficiale. Allo scoccare delle 17,57, le squadre si fermeranno per omaggiare la memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie magistrato Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, che persero la vita nella strage di Capaci. Proprio domenica, infatti, alle 17,57, cade il ventinovesimo anniversario dell'attentato che scosse l'Italia. L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno della Palermo FC in merito alla lotta contro tutte le mafie, a favore della cultura della legalità, come già avvenuto nelle scorse settimane con la presenza di Don Ciotti e dell’associazione Libera nei terreni del nuovo centro sportivo a Torretta. L'Avellino ha dato il proprio consenso a non anticipare l'orario della partita proprio per consentire il momento di raccoglimento e riflessione.