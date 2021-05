Palermo - Avellino, post-partita live su 696 TV OttoChannel Appuntamento sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su OttoChannel.tv

696 TV OttoChannel seguirà i playoff dell'Avellino offrendo ai propri telespettatori ampi post-partita in diretta. Si parte domenica prossima, alle 19,30, con il dopo-gara di Palermo - Avellino, valida per l'andata del primo turno della fase nazione degli spareggi promozione: live dallo stadio "Renzo Barbera", Marco Festa, dagli studi di Avellino, Angelo Giuliani, Annibale Discepolo e Luca Eposito, che approfondiranno e analizzeranno a caldo la partita dei biancoverdi attraverso un costante rimbalzo tra studio e stadio, arricchito dalle interviste live ai protagonisti del match dei lupi. Il 26 maggio, alle 22,45, sempre sul canale 696 del digitale terrestre, si raddoppia con il post-partita, dal "Partenio-Lombardi", di Avellino - Palermo, ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff. Domenica, andrà, inoltre, in onda nel corso di una puntata speciale di "0825 - Focus Serie C" in concomitanza con la fine della partita tra biancoverdi e rosanero. Live streaming su ottochannel.tv.