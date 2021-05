Avellino, lieve malore per Di Somma Il direttore sportivo partirà regolarmente con la squadra alla volta di Palermo

Sta bene, Salvatore Di Somma. Il direttore sportivo dell'Avellino ha accusato un lieve malore ed è stato accompagnato presso la Clinica Montevergine di Mercogliano per sottoporsi ad accertamenti. Gli esami hanno dato esito negativo, non si è reso, perciò, necessario il ricovero. Di Somma partirà regolarmente con la squadra alla volta di Palermo dove domani, alle 17,30, i biancoverdi saranno impegnati nell'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff. Un piccolo incidente di percorso prima del pranzo che precederà il trasferimento in Sicilia per Laezza e compagni, che hanno ricevuto la visita di una delegazione di tifosi per ricevere la garanzia del massimo supporto, pur con il limite delle porte chiuse, dalla tifoseria che chiede, in cambio, solo impegno massimo. “Lotta e vinci!” che sintetizza cosa si aspettano i supporter dalla squadra. Clima euforico anche sponda rosanero dove i tifosi hanno atteso la squadra al rientro dalla vittoriosa trasferta a Castellammare di Stabia per applaudire e incoraggiare i propri beniamini. Si preannuncia una supersfida: ritorno mercoledì prossimo, alle 20,45, al “Partenio-Lombardi”. Lupi avanti anche in caso di doppio pareggio.