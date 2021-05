Avellino ko a Palermo: Floriano su rigore, proteste dei lupi Contatto Dossena-Broh, per Gualtieri è penalty. Ora agli irpini occorrerà vincere al Partenio

L'Avellino esce sconfitto dal "Renzo Barbera" di Palermo nel match d'andata del primo turno del playoff nazionale di Serie C. Risultato finale di 1-0 per i rosanero, frutto di un rigore dubbio, concesso dall'arbitro Gualtieri di Asti sul contatto tra Dossena e Broh e trasformato da Floriano all'87'. Il Palermo vince e ora all'Avellino toccherà vincere nel match di ritorno per ottenere il pass che vale l'accesso al secondo turno del playoff nazionale. Mercoledì, alle 20.45, il calcio d'inizio della seconda sfida al "Partenio-Lombardi".

Primo tempo - Avellino con il lutto al braccio per ricordare Filippo Viscido. Al 3', ecco il primo tentativo biancoverde sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Dossena. È subito tensione con diversi contatti duri e principio di rissa al 22': l'arbitro Gualtieri estrae il giallo per Ciancio e De Rose. Al 25', gioco interrotto in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro (29 anni fa l'attentato di Capaci, sospensione del match alle 17.57). Al 32', grande occasione per l'Avellino: Tito innesca Illanes, che preferisce il servizio a un compagno da posizione comoda per la conclusione a rete, ma la retroguardia rosanero chiude. L'Avellino ci prova anche con Carriero, prima delle occasioni del Palermo nel finale della frazione: Saraniti non trova lo specchio, De Rose chiama in causa Forte, abile a chiudere sulla conclusione del centrocampista. Anche al rientro negli spogliatoi, si conferma la tensione dopo un contatto Fella-Marconi.

Secondo tempo - Prima sostituzione tra i rosanero con Accardi inserito al posto di Marong. Al 50', il Palermo riparte con forza anche in avvio di ripresa con Valente. Cala l'intensità, al 59' secondo slot di sostituzioni per i siciliani: dentro Silipo e Floriano, fuori Santana e Saraniti. Aloi prova a riaccendere l'attacco irpino: la palla sfila sul fondo. Ancora un cambio per il Palermo: esce Doda con l'ingresso di Peretti. Anche Braglia, dal 75', opera le prime sostituzioni: Maniero e Fella escono con l'ultimo quarto d'ora di impiego per Santaniello e Bernardotto. All'84', D'Angelo lascia il campo per De Francesco. Un minuto dopo, calcio di rigore per il Palermo: secondo Gualtieri è da penalty il contatto tra Dossena e Floriano. Proteste irpine, giallo per il difensore biancoverde, rigore per i rosanero. Floriano batte Forte per l'1-0 al "Barbera". Nel finale, nei quattro minuti concessi dal direttore di gara, legno colpito da Ciancio. Pelagotti poi chiude la soluzione offensiva dei lupi. Finale di 1-0 e altro principio di rissa al rientro definitivo negli spogliatoi.

Serie C - Playoff

Andata - Primo Turno Nazionale

Palermo-Avellino 1-0 (0-0 pt)

Marcatori: 42' st Floriano rig.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Marong (1' st Accardi), Lancini, Marconi; Doda (27' st Peretti), Broh, De Rose, Valente; Kanouté, Santana (15' st Floriano); Saraniti (15' st Silipo). All. Filippi. A disp. Faraone, Corrado, Palazzi, Crivello, Martin, Odjer, Somma, Almici

Avellino (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo (39' st De Francesco), Tito; Fella (30' st Santaniello), Maniero (30' st Bernardotto). All. Braglia. A disp. Pane, Rocchi, L. Silvestri, Baraye, Rizzo, Adamo, M. Silvestri, Errico

Arbitro: Gualtieri di Asti (assistenti Zampese-Severino, quarto ufficiale Longo)

Ammoniti: De Rose (P), Ciancio (A), Saraniti (P), Marconi (P), Laezza (A), Carriero (A), Dossena (A)

Angoli: 2-3.

Recupero: 4' st.