Palermo-Avellino 1-0, Di Somma: "Calcio di rigore inesistente" Il direttore sportivo dei lupi: "Ambiente carico per fare nostro il match di ritorno"

"L'Avellino ha disputato una grande partita. Abbiamo subito un furto, un calcio di rigore inesistente". Parole molto dure da parte del direttore sportivo dei lupi, Salvatore Di Somma, al termine di Palermo-Avellino 1-0, ai microfoni di "Focus Serie C - 0825" sul canale 696 TV OttoChannel, intervistato da Marco Festa. "Rispettiamo tutti, Palermo è una grande piazza, ma lo siamo anche noi. Siamo stati penalizzati. I sacrifici li facciamo anche noi. Non è giusto perdere una partita del genere. Il calciatore del Palermo è già in caduta, forse è scivolato. È assurdo concedere quel rigore. Il Palermo a Castellammare ha meritato di vincere. Noi non abbiamo concesso niente. Abbiamo disputato una partita importante, favolosa nel primo tempo. Solo in avvio di ripresa un po' di calo e poi siamo stati penalizati da un rigore così. Non è corretto. Nel match di ritorno deve essere un ambiente infuocato come quello di oggi. Andremo in campo con una rabbia incredibile e faremo nostra la partita.