Avellino, testa al match di ritorno: attacco da ricaricare Ancora a secco: Braglia ha puntato su Fella e Maniero, sostituiti insieme nel finale

L'Avellino ha salutato il "Renzo Barbera" con il ko. Finale di 1-0 in favore del Palermo, che ha vinto la gara d'andata del primo turno del playoff nazionale di Serie C. I lupi recriminano per il rigore decretato da Gualtieri della sezione di Asti sul contatto tra Dossena e Broh: entità da penalty secondo il fischietto piemontese e i rosanero hanno firmato il vantaggio dagli undici metri con Floriano al minuto 87. I lupi rientrano dalla Sicilia con l'amaro in bocca per i minuti conclusivi di una gara condotta bene nel primo tempo, ma con un calo tra le due frazioni di gioco. È stata una gara con diversi principi di rissa e l'attacco che resta spuntato. Braglia ha schierato dal primo minuto il duo Maniero-Fella, cambiato nel quarto d'ora finale dal tandem Bernardotto-Santaniello. La rotazione non frutta il rilancio del pacchetto offensivo, che dovrà ricaricarsi subito per la missione nel match di ritorno. Proteste irpine sul penalty, ma ora testa al match di ritorno in casa biancoverde. Mercoledì (allo stadio Partenio-Lombardi, calcio d'inizio alle 20.45): c'è solo un risultato per l'Avellino, costretto alla vittoria tra le mura amiche contro i rosanero per proseguire il cammino nei playoff e accedere al secondo turno del playoff nazionale, quello che di fatto è il quarto di finale degli spareggi promozione.

Serie C - Playoff Nazionale

Primo Turno - Andata

Albinoleffe-Modena 0-1

FeralpiSalò-Bari 1-0

Matelica-Renate 1-1

Palermo-Avellino 1-0

Pro Vercelli-Sudtirol 2-1