Avellino, due giornate a Baraye: espulso a fine gara "Per atto di violenza verso un avversario al termine della gara", così dal comunicato ufficiale

Il giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal rappresentante dell'AIA, Roberto Calabassi, ha reso noto le decisioni relative alla prima sfida dei playoff nazionali di Serie C. Joel Baraye è stato squalificato per due gare. Il terzino biancoverde ha rimediato la sanzione dopo il triplice fischio dell'arbitro, Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Baraye è stato espulso "per atto di violenza verso un avversario al termine della gara". Piero Braglia non potrà contare, quindi, sull'ex Padova e Salernitana, che non è stato impiegato nella sfida del "Barbera", persa con il risultato di 1-0 dall'Avellino contro il Palermo. Nel match di ritorno, in programma mercoledì con calcio d'inizio alle 20.45 al "Partenio-Lombardi", ai lupi toccherà vincere contro i rosanero per proseguire il cammino playoff e accedere al secondo turno nazionale. Nel comunicato del giudice sportivo, risultano anche le ammonizioni rimediate da Giuseppe Carriero, Simone Ciancio, Alberto Dossena (sul contatto con Jeremie Broh e annesso rigore assegnato) e Giuliano Laezza. Gialli anche per tre calciatori del Palermo: Francesco De Rose, Ivan Marconi e Andrea Saraniti.